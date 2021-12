Eduardo Paes durante anúncio de desconto no IPTU no Bangu Atlético Clube, Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 03/12/2021 16:27 | Atualizado 03/12/2021 16:57

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse nesta sexta-feira que vai tomar a decisão sobre a realização ou cancelamento do Réveillon em Copacabana, Zona Sul do Rio, entre dez e quinze dias. Ele afirmou que se houver qualquer risco, cancela a festa, mas em caso contrário, ela será mantida. "Se (cancelar) for medida de zelo, a gente faz sem problemas. Você cancela o que planeja, mas não realiza o que não planeja", disse após um anúncio sobre desconto no IPTU no Bangu Atlético Clube, na Zona Oeste do Rio.

"Se houver qualquer risco, a gente não terá Réveillon, mas se não, qual é o problema?", completou Paes.



O prefeito do Rio criticou o Governo Federal por não cobrar o passaporte da vacina. Nesta sexta-feira a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendaram a exigência de comprovação de vacinação completa para covid-19 para viajantes internacionais que desembarcarem no Brasil.



"Tinha que ter sido feito há muito tempo. É primário não estabelecer para os outros países o que estabelecem para a gente. É uma profunda irresponsabilidade não adotar o princípio do passaporte da vacinação. A vacina salva vidas, impede que as pessoas morram. Diminui enormemente a possibilidade de contágio e agravamento da doença", defendeu o prefeito.



O presidente da República chegou a citar o prefeito do Rio, no último sábado, ao defenderque não haja Carnaval em 2022. O prefeito comentou nesta sexta-feira que o presidente demonstra preconceito contra a festa.



"Você tem claramente por parte do presidente da República uma estratégia, mostrando todo seu preconceito, contra a festa mais popular, que é o Carnaval. Ele nunca esteve preocupado com transmissão de vírus. Não acredita que máscara sirva pra nada, que vacina sirva para nada. O medo dele com o Carnaval é outro. Tem que se tomar a decisão com racionalidade", defendeu o prefeito do Rio. Paes disse que o vírus não é seletivo e que não faz sentido impedir uma festa na praia ou na rua e manter em ambientes fechados, semfiscalização. "É preconceito porque é uma celebração à Iemanjá na praia de Copacabana?", criticou.



Secretário estadual de Saúde diz que é preciso aguardar para definir cenário do Réveillon





secretário estadual de Saúde Alexandre Chieppe disse, nesta sexta-feira, que com o surgimento da variante Ômicron, é necessário mais tempo para chegar a um acordo que atenda às necessidades econômicas e de saúde em todo o território fluminense. O único caso suspeito da nova cepa no Rio de Janeiro já foi descartado. Sem dar datas, o chefe da pasta disse que é importante ter cautela e avaliar "o cenário epidemiológico dia a dia, tanto no Brasil como no resto do mundo", disse o secretário.

Parte dos especialistas que compõem as equipes da Secretaria Estadual de Saúde é contrária à realização das diante da chegada da Ômicron no Brasil. A opinião do grupo foi manifestada durante uma reunião entre membros da secretaria e do comitê assessor da Vigilância em Saúde. O governo do estado deve se reunir novamente na próxima semana para ouvi-los mais uma vez e definir uma orientação aos municípios.



"O combinado é que essa decisão será postergada por mais alguns dias. Vamos observar o comportamento dessa linhagem (Ômicron), saber se ela é mais agressiva ou menos agressiva do que a Delta, que está hoje aqui presente; se ela tem uma menor capacidade de levar esses pacientes para formas mais graves; e principalmente qual é o comportamento dela em relação à vacina. Tendo melhores informações, vamos poder tomar a decisão. Pode ser até na véspera. Mas o ideal é que a gente não tome essa decisão tão próximo", completou Chieppe.

Rio descarta suspeita de 'Ômicron'

A Fiocruz descartou, nesta sexta-feira, a suspeita de contaminação pela variante "Ômicron" de uma paciente que testou positivo para covid-19 após uma viagem para a África do Sul. Uma amostra havia sido enviada para análise genética e na verdade, o caso é da variante Delta, em circulação já há alguns meses na cidade. A paciente chegou ao Brasil dia 21 e estava assintomática.

Também nesta sexta-feira, a cidade do Rio atingiu o terceiro dia consecutivo sem registros de morte por covid-19. Os dados são do painel de monitoramento da prefeitura. De acordo com as informações, o último óbito por coronavírus no município foi no dia 28 de novembro. A capital já aplicou mais de 12 milhões de doses da vacina contra a doença e já contabiliza cerca de 95% da população adulta vacinada com a D2 ou dose única.

Nesta quinta, a SMS comemorou o marco de 90% da população acima de 12 anos vacinada.