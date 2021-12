Alexandre Chieppe, secretário estadual de Saúde - Divulgação

Alexandre Chieppe, secretário estadual de Saúde

Publicado 03/12/2021 15:14

Rio - O secretário estadual de Saúde Alexandre Chieppe disse, nesta sexta-feira, que o estado precisou adiar a decisão sobre a realização das festas de Ano Novo. Segundo ele, com o surgimento da variante Ômicron, é necessário mais tempo para chegar a um acordo que atenda às necessidades econômicas e de saúde em todo o território fluminense. O único caso suspeito da nova cepa no Rio de Janeiro já foi descartado. Sem dar datas, o chefe da pasta disse que é importante ter cautela e avaliar "o cenário epidemiológico dia a dia, tanto no Brasil como no resto do mundo", disse o secretário.

"Qualquer tomada de decisão em relação a Réveillon e outras atividades depende da caracterização do comportamento dessa nova variante [...] Por enquanto as decisões relativas a Réveillon foram postergadas durante alguns dias pra que a gente possa melhor avaliar o comportamento dessa nova variante. E aí, sim, tomar uma decisão", explicou.

Parte dos especialistas que compõem as equipes da Secretaria Estadual de Saúde é contrária à realização das diante da chegada da Ômicron no Brasil. A opinião do grupo foi manifestada durante uma reunião entre membros da secretaria e do comitê assessor da Vigilância em Saúde. O governo do estado deve se reunir novamente na próxima semana para ouvi-los mais uma vez e definir uma orientação aos municípios.

"O combinado é que essa decisão será postergada por mais alguns dias. Vamos observar o comportamento dessa linhagem (Ômicron), saber se ela é mais agressiva ou menos agressiva do que a Delta, que está hoje aqui presente; se ela tem uma menor capacidade de levar esses pacientes para formas mais graves; e principalmente qual é o comportamento dela em relação à vacina. Tendo melhores informações, vamos poder tomar a decisão. Pode ser até na véspera. Mas o ideal é que a gente não tome essa decisão tão próximo", completou Chieppe.