Cápsulas encontradas no bairro Jacaré, em Cabo FrioDivulgação

Publicado 03/12/2021 14:13

Rio - Policiais Militares do 25° Batalhão, de Cabo Frio, aprenderam mais de 5 mil cápsulas de cocaína em mata no bairro Jacaré, da cidade da Região dos Lagos. A droga foi localizada na quinta-feira, dia 2, e a ação contou com a participação de moradores, que denunciaram o esconderijo usado por traficantes locais.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, ninguém foi preso e as drogas foram encaminhadas para a 126ªDP (Cabo Frio), responsável pelo registro do caso.