Rio - As câmeras de segurança do ônibus da linha 6146, da Viação Amparo, registraram toda a ação do assalto que terminou com a morte da idosa Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, na última sexta-feira (3), em São Gonçalo . A ação, comandada por Gleydson Mendes de Oliveira, 31 anos, foi executada com a ajuda de outros três assaltantes: Cássio Gomes Pereira, de 30 anos, que subiu no ônibus e anunciou o assalto junto com Gleydson; Matheus Lacerda, de 20 anos, e um suspeito identificado inicialmente como 'Cabelinho' ou 'Bebel', ligado ao tráfico do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, os dois ficaram dentro de um veículo Vectra, cor preta, para dar fuga à dupla.

Gleydson anuncia o assalto próximo ao bairro de Ipiiba e vai para os fundos do coletivo, enquanto Cássio caminha pelo corredor do ônibus para recolher os pertences das vítimas. Em seguida, o subtenente Sérgio Augusto, de 54 anos, lotado no 2º BPM (Botafogo), entra em confronto com a dupla e um tiroteio tem início. Além dos bandidos, Sérgio Augusto e Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, morta na ação, são atingidos.

Em um outro trecho do vídeo, o motorista aparece dirigindo até o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), bairro vizinho ao local onde o crime ocorreu, para socorrer os baleados. O PM fica sentado próximo ao motorista com a mão na barriga. Ele é o primeiro a descer do veículo e ser socorrido. Já a idosa, foi retirada do ônibus logo em seguida, sangrando bastante. Ela estava sentada na primeira poltrona do ônibus e não resistiu aos ferimentos.

A perícia ainda não foi concluída, mas agentes do Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) estimam que pelo menos dez tiros foram disparados dentro do veículo . O policial foi atingido na barriga e já recebeu alta. Os criminosos Gleydson e Cássio também ficaram baleados e procuraram socorro no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí. Matheus foi localizado horas depois pela Polícia Civil em Itaboraí. Ambos estão presos.

O sepultamento de Elvira Ferreira Matos aconteceu no domingo (5), no Cemitério do Caju. Policiais fazem buscas para localizar o criminoso identificado como 'Cabelinho'. As investigações estão em andamento na DHNSGI.