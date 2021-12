Acidente com ônibus deixa cinco feridos na Praia do Flamengo - Reprodução/Twitter

Publicado 06/12/2021 17:37

Rio - Um acidente com um ônibus deixou cinco pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira, na Praia do Flamengo, sentido Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 14h18 e, no local, atendeu duas vítimas com ferimentos leves. Claudicea Anastácio, de 56 anos, e Maria E. Rodrigues, de 20, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto e seguem estáveis. Outras três vítimas recusaram atendimento.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o coletivo perdeu o controle e bateu em uma árvore. Por conta do acidente, uma faixa da via na altura da Rua Ferreira Viana segue interditada. Agentes do Segurança Presente, CET-Rio, Comlurb e das polícias Militar e Civil atuam no local. O trânsito segue intenso na região.