Alguns pacientes têm recebido medicamentos sentados em cadeiras e aguardam há quase uma semana por um leito - Sandro Vox / Agência O Dia

Alguns pacientes têm recebido medicamentos sentados em cadeiras e aguardam há quase uma semana por um leitoSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 06/12/2021 14:27 | Atualizado 06/12/2021 14:28

Rio - Pacientes do Hospital Salgado Filho sofrem há dias com a superlotação na unidade de saúde. Segundo eles, pessoas estão sendo atendidas em cadeiras e macas nos corredores, pois os leitos estão todos ocupados.

Além disso, a falta de médicos e profissionais de saúde para atender a demanda de pacientes novos também é outro problema do hospital. Alguns têm recebido medicamentos sentados em cadeiras e aguardam há quase uma semana por um leito. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) admitiu os problemas enfrentados pela unidade.

De acordo com a SMS, todas as unidades de saúde do município estão atendendo com sua capacidade máxima por conta do surto de gripe. O órgão também informou que enviou equipes para apoiar na situação do Hospital Salgado Filho e está captando vagas em unidades municipais, estaduais e federais para transferência de pacientes.

A pasta também revelou, que nesta segunda-feira (6), foi publicado no Diário Oficial um processo para contratação de mais de 300 profissionais para o Hospital Municipal Salgado Filho.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF) destacou que em novembro teve o recorde de atendimentos do ano, realizando 7 mil assistências, com uma média diária 20% maior do que no mês anterior. "Os pacientes são acolhidos de acordo com a sua classificação de risco, priorizando casos graves, o que tem gerado um aumento no tempo de espera por atendimento", completou.