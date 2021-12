Foragido é preso no Centro do Rio em Operação da Unidade de Polícia Pacificadora - Divulgação Portal dos Procurados

Foragido é preso no Centro do Rio em Operação da Unidade de Polícia Pacificadora Divulgação Portal dos Procurados

Publicado 06/12/2021 14:54 | Atualizado 06/12/2021 14:55

Rio - Policiais da 7ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro prenderam, neste domingo, o traficante Michel dos Santos Eiras, o Michelzinho, de 24 anos. Segundo a PM, Michel é ligado ao Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas do Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio.

A informação sobre a localização de Michelzinho foi transmitida aos policias pelo Disque-Denúncia. Os agentes realizaram uma operação na região da Penha, nas proximidades do corredor Transcarioca do BRT, próximo a Rua Tomás Ribeiro e a passarela sobre a via férrea, onde conseguiram encontrar o criminoso, que não ofereceu resistência à prisão.

Michel Eiras foi levado para 21ª DP (Bonsucesso), onde irá responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.