Esposa de entregador se emocionou durante o sepultamento - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 06/12/2021 13:37 | Atualizado 06/12/2021 14:02

Rio - Familiares e amigos se despediram do entregador de comida por aplicativo, Jônatas Davi dos Santos, de 30 anos, que morreu na noite de sábado (4), após ser atropelado pelo lateral do Flamengo, Ramon Ramos, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio. O corpo da vítima foi sepultado por volta das 11h desta segunda-feira (6), no Cemitério de Bongaba, no bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense.

Muito abalada, a mãe de Jônatas não conseguiu ir ao enterro. A esposa do entregador, Priscila de Oliveira, precisou ser amparada por quem acompanhava o sepultamento.



A tia do jogador, Almerita Silverina Teotonio, contou que ele era de Piabetá, onde vivia com Priscila e as duas filhas, mas ficava em sua casa durante a semana, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, para trabalhar. Em outubro, ele alugou um kitnet na região para ficar com a família. Almerita descreveu o sobrinho como bom pai e marido, além de muito trabalhador.



"Ele sempre foi um menino trabalhador. Tinha dia que ele não conseguia nem comer, ele estava sentado comigo na mesa e, de repente, o aplicativo tocava, ele largava tudo e saía. Sempre foi trabalhador, sempre foi um pai responsável, um marido ideal", afirmou a tia, que relatou ainda que, no último encontro que tiveram, ele disse que a amava e que a considerava sua mãe.



"A última lembrança que eu tenho dele foi quarta-feira, quando ele esteve na minha casa e foi levar uns objetos meus, pegar água e me dar um abraço. Ele falou: "Tia, querida, você é minha mãe, eu te amo", e depois ele foi embora. Eu sempre levava ele na escada e, nesse dia, eu não levei. Eu fiquei na porta de casa", lamentou Almerita.



A tia relatou ainda que Jônatan sustentava a família com o dinheiro que ganhava com as entregas, que às vezes eram feitas desde a manhã, até a madrugada. Segundo ela, o sobrinho tinha o sonho de matricular a filha em aulas de judô e ginástica, além de conseguir pagar a escola particular onde a menina estuda. "Sempre deu do bom e do melhor, dentro das condições, para a esposa", disse a tia.



