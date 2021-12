Foco de Salgado precisa estar voltado para a escolha de CEO - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 03/12/2021 00:00

Após a negociação com Ricardo Gomes melar, a diretoria do Vasco voltou a se reunir para encontrar um nome forte para comandar o futebol do clube. Se antes as tratativas com o ex-treinador cruzmaltino caminhavam bem, questões financeiras e políticas se tornaram um impedimento. A partir de agora, o foco de Jorge Salgado e companhia precisa estar voltado para a escolha de um novo CEO. O tempo está passando...

POLÍTICA EM ALTA

O Flamengo terá, amanhã, eleições presidenciais. Como Rodolfo Landim é o grande favorito para permanecer no clube por mais três anos, a escolha do novo treinador também divide opiniões. Enquanto uma ala da diretoria gosta e faz coro pela contratação do português Carlos Carvalhal, do Braga, o outro lado deseja insistir em Marcelo Gallardo, em fim de contrato com o River Plate. Além desses, outros nomes circulam pelos corredores da Gávea e do Ninho do Urubu, e o alvo será definido após as eleições.

REFORÇOS À VISTA

Chegada de Enderson Moreira mudou a situação do Botafogo na Série B - Vitor Silva/Botafogo

A diretoria do Botafogo sabe que, para disputar a Primeira Divisão, precisa contratar jogadores. Apesar da boa campanha na Série B, 2022 será fundamental para o Glorioso manter o crescimento fora das quatro linhas. Os principais jogadores do elenco devem permanecer — pelo menos a diretoria vai insistir — e reforços são avaliados. Após a renovação de Enderson (foto), novidades são esperadas.

PROMESSA DE CASA CHEIA

Antes de enfrentar a Chapecoense, o Fluminense tem o Bahia pela frente, é verdade, mas a torcida tricolor já mira o jogo contra os catarinenses, que será no Maracanã. Com poucos dias de vendas, já são mais de 20 mil ingressos comercializados. Em virtude da alta procura, a diretoria decidiu abrir o Setor Leste pela primeira vez desde o retorno do público aos estádios. O Setor Sul, onde se concentram as torcidas organizadas do clube, já esgotou.