Motociclista morre após ser baleado na Taquara - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 02/12/2021 18:05 | Atualizado 02/12/2021 21:15

Rio - Um motociclista foi morto, na tarde desta quinta-feira, após ser atingido por um tiro na Taquara, Zona Oeste do Rio. O homem, que não foi identificado, foi encontrado sem vida no local por bombeiros do Quartel de Jacarepaguá por volta de 12h30. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta em que ele estava era roubada. Por causa da queda do motociclista, a Estrada Marechal Miguel Salazar de Morais ficou parcialmente interditada por quase oito horas.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a verificar um acidente de trânsito, que aconteceu após o motociclista ser baleado e cair na Estrada Marechal Miguel Salazar de Morais, 254. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi chamada para acompanhar a perícia e realizar as diligências no local.

A Estrada Marechal Miguel Salazar, no sentido da Estrada dos Bandeirantes, foi liberada às 20h desta quinta. No momento, não há retenções na via. Por volta das 13h30, a via precisou ser parcialmente ocupada por causa do acidente. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 15h, a estrada estava parcialmente interditada.