Cleyton Silva, de 30 anos, foi esfaqueado durante corrida de aplicativo, em Campo Grande - Reprodução/ Arquivo Pessoal

Publicado 02/12/2021 17:56 | Atualizado 02/12/2021 21:05

Rio - O motorista de aplicativo Cleyton Silva, de 30 anos, ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no pescoço durante uma corrida de aplicativo na Estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 22h do último domingo (28), quando dois criminosos, identificados como Felipe Quaresma Nascimento e Marcos Aurélio Camelo de Oliveira, vulgo 'Russo', embarcaram no veículo após solicitar a viagem pela conta de uma mulher. Ambos foram presos em flagrante pela Polícia Militar.



De acordo com a mãe do motorista, Vivian Motta, o filho levou duas facadas no pescoço logo após o anúncio do assalto. A vítima conseguiu se desvencilhar dos criminosos e tentou lutar com eles, mas a dupla conseguiu fugir do veículo. Populares que passavam pelo local intervieram na situação, e, em seguida, a Polícia Militar foi acionada. Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver um dos bandidos imobilizado no chão.

Os dois assaltantes foram presos e levados à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada. Já a vítima passou por uma cirurgia, recebeu alta do Hospital Municipal Rocha Faria, também na Zona Oeste, e passa bem. Este foi mais um caso de violência contra a categoria de trabalhadores de transportes por aplicativo na cidade do Rio.

Os altos índices de violência no Estado deixam a classe em alerta. Motoristas passaram a pedir um policiamento mais ostensivo na localidade, além de uma série de amparos às autoridades. Segundo o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Aplicativos (SindMobi), Luiz Corrêa, o crescimento do número de motoristas de transporte por aplicativo está acompanhado o número da violência contra a categoria, visto que apenas em 2021, já foram 10 mortes, somente na Região Metropolitana do Rio e inúmeros assaltos.

"Tenho acompanhando o caso do motorista Cleyton, graças a Deus ele já recebeu alta. Foi relatado que a intenção dos bandidos era matar, deram vários golpes com a faca no pescoço. Os motoristas de transporte por aplicativo estão na mira dos bandidos", lamentou o presidente. De acordo com o sindicato, não é possível obter dados oficiais comparativos sobre assassinatos a motoristas de transporte por aplicativo, pois os boletins de ocorrência tratam como motoristas (forma generalizada) vítimas de latrocínios (roubo seguido de morte), ou simplesmente de furto ou roubo, mas sem especificar a categoria dos motoristas de aplicativos e entregadores.

"Os levantamentos que temos são de motoristas dentro de grupos ou comunicados através da central de atendimento do Sindmobi, no WhatsApp, onde prestamos da assessoria necessária à família. Ao menos cinco motoristas de aplicativos foram assassinados no Brasil entre 6 e 13 de outubro. O número de homicídios reportados na imprensa foi o maior do ano, para um período de sete dias, e é mais que o dobro do que foi noticiado no primeiro semestre", explicou Luiz Corrêa.

Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado em São Gonçalo Reprodução/RJTV

No último dia 6 de novembro, o motorista de aplicativo Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros, em São Gonçalo , na Região Metropolitana. De acordo com as testemunhas, Marcos teria tentado fugir de um assalto depois de ser abordado por dois criminosos, que dispararam em direção ao carro, no bairro Porto da Pedra. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o assassinato. Os agentes fizeram uma perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os bandidos.

Aplicativo de apoio a motoristas de aplicativo

O Sindmobi está buscando o desenvolvimento de um aplicativo de apoio ao motorista e ainda a criação de uma central 24 horas, que terá a função de acompanhar e acionar as forças de segurança pública em caso de desvio de condições de segurança.



"Estamos aguardando posicionamento do comando da Polícia Militar, visto que a eficiência deste serviço de apoio ao motorista está ligado diretamente à comunicação com as forças de segurança pública e as ações ostensivas. Em um segundo momento, estaremos em contato com a Polícia Civil para aumentar as análises de quadrilhas que atuam assaltando motoristas", disse o Sindicato.

Central de atendimento SINDMOBI no WhatsApp : ( 21)97141-2310 ou https://api.whatsapp.com/sendphone=5521971412310

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), em um comparativo entre os períodos de janeiro a setembro de 2020 e 2021, na 40ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP), houve queda de 11,7% no total de roubos.

Confira a nota completa:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a Corporação atua de forma ostensiva, empregando o policiamento diuturnamente em todo o território do Rio de Janeiro, distribuindo o efetivo estrategicamente de acordo com a análise da mancha criminal das regiões. Vale ressaltar que operações pontuais são realizadas rotineiramente com o objetivo de reprimir ações criminosas nas áreas de atuação dos batalhões.



A Polícia Militar ressalta que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque-Denúncia 2253-1177 ou, para casos urgentes, através da nossa Central 190. Os registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada."