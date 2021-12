Doações podem ser entregues nas bases da Operação Segurança Presente - Philippe Lima/Divulgação

Doações podem ser entregues nas bases da Operação Segurança Presente Philippe Lima/Divulgação

Publicado 02/12/2021 17:54 | Atualizado 02/12/2021 20:56

Rio - A Operação Segurança Presente e a RioSolidario deram início a campanha Natal Solidário para arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis para pessoas em situação vulnerável. As doações serão destinadas a crianças das creches gerenciadas pela ONG Filhos das residentes da Casa de Abrigo Lar da Mulher, espaço de acolhimento de vítimas de violência doméstica também receberão os presentes assim como instituições parceiras do serviço social das Operações Segurança Presente e do programa RJ para Todos.