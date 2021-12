Família e amigos se despediram de Zeca na tarde deste sábado (4) - Fábio Costa/Agência O DIA

Família e amigos se despediram de Zeca na tarde deste sábado (4)Fábio Costa/Agência O DIA

Publicado 04/12/2021 14:49 | Atualizado 04/12/2021 15:03

Rio - O corpo do criador e coordenador do Disque Denúncia, José Antônio Borges Fortes, mais conhecido como Zeca Borges, foi enterrado na tarde deste sábado (04), no Cemitério de Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Ele estava na emergência do Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, quando sofreu uma cardiopatia isquêmica na última quinta-feira.