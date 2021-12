O celular da vítima foi recuperado na ação - Divulgação

Publicado 04/12/2021 12:25

Rio - Um criminoso foi preso no momento em que realizava um assalto na madrugada deste sábado (04), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito agredia uma vítima na Rua da Passagem e tentava pegar seu celular quando foi visto pelos PMs.

Os agentes do 2º BPM (Botafogo) contaram que estavam em patrulhamento pelo bairro quando viram as agressões, e logo realizaram a abordagem do suspeito, que não estava armado. O celular da vítima foi recuperado na ação e o suspeito encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).