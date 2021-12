Policiais prendem milicianos em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 04/12/2021 12:29 | Atualizado 04/12/2021 12:45

Rio - Três homens foram presos neste sábado, 4, em Santa Cruz, na Zona Oeste, por policiais do 27° Batalhão (Santa Cruz). Segundo a polícia, o trio, que teria envolvimento com a milícia, agia no conjunto habitacional Nova Sepetiba, em Sepetiba. Na ação, que aconteceu na Rua do Prado, foram apreendidos uma pistola e dois celulares com os criminosos.

Ainda segundo a PM, a equipe estava em patrulhamento quando realizou abordagem a um veículo com três homens. Os nomes dos presos não foram divulgados. A ocorrência foi encaminhada à 36ª DP (Santa Cruz).

Em 25 de novembro, a força-tarefa de combate às milícias da Polícia Civil superou a marca de mil prisões. Inclusive, os agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Draco, que integram o grupo, foram homenageados em evento na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.