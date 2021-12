Vacinação - Divulgação

Vacinação Divulgação

Publicado 26/12/2021 22:25

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio (SMS) anunciou, neste domingo, a antecipação da dose de reforço da vacina contra a covid-19. A partir desta segunda-feira, os cariocas que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais podem receber o reforço da imunização. O novo protocolo do município segue a determinação do Ministério da Saúde.

"Todas as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou dose única há 4 meses ou mais devem tomar a dose de reforço. Pessoas com 55 anos ou mais que tomaram há 3 meses também devem tomar a vacina. É possível antecipar a dose de reforço até o intervalo mínimo de três meses em casos de viagem, problemas de saúde e outras questões pessoais", afirmou a SMS.







O novo protocolo do município segue a determinação do Ministério da Saúde. "Medida tem como objetivo aumentar a proteção contra a variante Ômicron", explicou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

No Rio, mais de 5,4 milhões de cariocas estão com o calendário vacinal completo. O número equivale a 96,4% da população que vive no município. Até este domingo, 1,4 milhões de pessoas receberam a dose de reforço.

No município, há apenas 11 pacientes internados em decorrência da covid-19. A taxa de ocupação dos hospitais municipais é de 39%. Também não há fila de espera para atendimento em leito covid na cidade.

Ômicron



cidade do Rio de Janeiro tem 31 casos suspeitos de variante Ômicron . A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, 26, órgão responsável por monitorar os pacientes. Na sexta-feira, 24, A Secretaria Estadual de Saúde iniciou investigação de 43 casos suspeitos no estado, dos quais 28 eram apenas do município do Rio. Agora, as novas suspeitas somam 46 casos totais.

"Todos estão com sintomas leves e em monitoramento", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sobre os pacientes da cidade. "As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana", acrescentou, na nota.