Cidade do Rio de Janeiro tem 31 casos suspeitos de variante ômicron. Pacientes vão refazer teste PCR para confirmar ou descartar a presença do vírus - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cidade do Rio de Janeiro tem 31 casos suspeitos de variante ômicron. Pacientes vão refazer teste PCR para confirmar ou descartar a presença do vírusReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/12/2021 16:09

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem 31 casos suspeitos de variante ômicron. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, 26, órgão responsável por monitorar os pacientes. Na sexta-feira, 24, A Secretaria Estadual de Saúde iniciou investigação de 43 casos suspeitos no estado , dos quais 28 eram apenas do município do Rio. Agora, as novas suspeitas somam 46 casos totais.

"Todos estão com sintomas leves e em monitoramento", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sobre os pacientes da cidade. "As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana", acrescentou, na nota.

Além da capital, estão em alerta os municípios de Angra dos Reis (4), Cabo Frio (1), Macaé (2), Nilópolis (1), Niterói (2), São Gonçalo (1), Saquarema (1) e Volta Redonda (3). Os pacientes fizeram a primeira testagem com o exame RT-PCR, aquele que utiliza um cotonete para coletar secreções das vias respiratórias. A análise do material genético coletado apontou evidências da variante ômicron, mas como o exame foi uma triagem, ou seja, feito para dar um diagnóstico imediato, a SES manteve os pacientes em observação e pediu para que eles fizessem uma nova testagem, mais aprofundada, que também será sequenciada pela Rede Dasa, grupo hospitalar que reúne diversos laboratórios e centros médicos.