Material apreendido na casa do integrante de uma quadrilha especializada em roubo de residências em São João da BarraDivulgação

Publicado 26/12/2021 20:43

São João da Barra - A máscara usada pelo assassino em série da franquia cinematográfica 'Pânico' era o disfarce usado pelo integrante de uma quadrilha especializada em roubos de residência em São João da Barra, Norte Fluminense do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, policiais civis da 145ª DP do município prenderam um home em Grussaí, após monitoramento de inteligência da unidade.



Foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão na casa do supeito. De acordo com os agentes, foram encontrados e apreendidos na busca uma réplica de arma de fogo, balaclavas (máscaras), luvas e drogas.

De acordo com o jornal 'O São Gonçalo', o criminoso tentou inutilizar o telefone celular durante a diligência, sem sucesso. O homem, que não teve a identidade divulgada, ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.



O serviço de inteligência da 145ª DP segue à frente das investigações para capturar todos os integrantes do bando.