Da esquerda para direita: os mineiros Deise Carvalho, Gersi Carvalho, Simone Oliveira e Welton Machado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Da esquerda para direita: os mineiros Deise Carvalho, Gersi Carvalho, Simone Oliveira e Welton MachadoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/12/2021 16:51

Com um típico dia de verão, o domingo ensolarado deixou a cidade do Rio movimentada. Na zona Sul, cariocas e turistas que estenderam a estadia na capital e os que já chegaram para o réveillon aproveitaram para curtir a praia. Em clima de fim de ano, eles falaram sobre planos para 2022. Outros, se preparam para assistir a queima de fogos na virada do ano em Copacabana, um dos destinos mais procurados nesta época. De acordo com o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), 86% das reservas foram confirmadas.

Nas areias lotadas da praia do Leme, a auxiliar administrativa Roberta Souza Pereira, 38, contou que aproveitou domingo para colocar o bronze em dia. "Deu sol, deu praia. Estou em recesso no trabalho e estou aproveitando. Vendo esta movimentação aqui, estou pensando em vir passar o réveillon por aqui. Talvez na praia de Copacabana, assistir os fogos e fazer piquenique na praia. Vou convidar uns amigos, acho que vai ser legal".

Depois de um ano sem o famoso réveillon de Copacabana, em 2021 não haverá show, mas 25 torres de som, já montadas, tocarão música na orla e farão a contagem regressiva. Um grupo de turistas de Minas Gerais disse que vai assistir a queima de fogos e, logo em seguida, farão uma ceia na casa de um familiar que mora perto.

fotogaleria

"A gente vem pra ver os fogos e depois vamos para a casa do meu irmão", conta Simone. Welton Machado, 42, não esconde a empolgação. "Estou animado, esta é a segunda vez que venho".

Os turistas mineiros de Vale do Aço vieram para o Natal e resolveram prolongar a estadia. "Ainda não temos uma data para voltar, mas ficaremos até o réveillon. Estamos aproveitando", afirma Deise Carvalho.

De olho em 2022

Rachel Soares, 38, está aproveitando que a família se reuniu para o Natal para passear pelo Rio. Como as comemorações caíram em um fim de semana, eles estenderam a programação até este domingo e além de 'turistar' pela praia de Copacabana, a segunda parada é no Cristo Redentor. Entre um passeio e outro, uma foto e outra, o grupo faz planos para 2022.

"Pretendo viajar mais e estudar mais também. Como em todo ano, não posso esquecer de prometer começar uma dieta", diverte-se a técnica de perfurações de poços que já tem uma viagem marcada para Nova Iorque.

Geral - Família reunida. Da direita para a esquerda: Maria Julia, Raquel Nunes, Rachel Soares, Angelica Nunes e Luiz Antonio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Já a Raquel Nunes, 20 anos, além da dieta, pretende começar a faculdade e ir ao Maracanã. "Quero fazer faculdade de jornalismo e ir assistir um jogo do Flamengo no Maracanã porque eu nunca fui. Espero que em 2022 o Flamengo recupere sua atuação", contou a moradora de São João da Barra, que visita a capital carioca pela primeira vez.

Na lista de desejos e metas para o próximo ano, a professora Angelica Nunes, 28 anos, quer investir em sua carreira e dirigir. "Quero muito fazer uma pós-graduação e tirar minha habilitação. Meu desejo para 2022 é que haja mais emprego para as pessoas".

O mineiro Gersi Carvalho, 31 anos, revelou seu desejo para o ano que vem. "Quero meu mudar para o Rio. Além de lindo, aqui tem mais oportunidades de emprego".

Hospedagem em alta

O calçadão movimentado e as praias lotadas em Copacabana e Leme, na Zona Sul do Rio, são um indicativo da procura dos turistas pela festa carioca, mesmo que a programação inclua somente a queima de fogos e os shows tenham sido cancelados. Segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) a maioria dos hotéis terão 100% de ocupação, conforme mais se aproxima a virada do ano.

“Vamos chegar a 100% na maioria dos hotéis, os números apontam para isso. Estamos mais do que preparados em termos de protocolos para operar com ocupação completa com toda a segurança para nossos hóspedes”, afirma Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO.



Conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis do Rio já previam, a festa do réveillon deste ano terá majoritariamente turistas domésticos. Os bairros mais procurados para a hospedagem são: Ipanema e Leblon com 92,19% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 87,83%. Em terceiro vêm Barra da Tijuca e São Conrado, com 86,25%; Flamengo e Botafogo ocupam a quarta posição, com 84,01%, seguidos do Centro (77,17%).

José Paulino da Silva, vendedor de mate: 'Expectativas são boas' Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Notícia comemorada por José Paulino da Silva, 48 anos, vendedor do tradicional mate nas praias cariocas. Ele afirma que está com boas expectativas de vendas neste fim de ano. Na função há 15 anos, José anuncia a bebida, a R$6, nas praias de Ipanema e Copacabana.



"Em mais ou menos 2 horas eu vendo tudo. No fim de ano a movimentação é muito boa. Ainda mais assim, com sol. A expectativa de vendas é muito boa".



José conta que nesta última semana do ano vai intensificar o trabalho. "Geralmente eu venho só aos fins de semana, mas com o Réveillon aí e a praia cheia como está, virei a semana toda".