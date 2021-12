Prefeito Eduardo Paes durante coletiva sobre o Réveillon, nesta quinta-feira, no Centro de Operações Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes durante coletiva sobre o Réveillon, nesta quinta-feira, no Centro de Operações RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/12/2021 11:03 | Atualizado 23/12/2021 12:28

Rio - Nem tão deserto quanto 2020, nem tão lotado quanto 2019. O Réveillon de Copacabana terá cara de velho normal, mas com mudanças estruturais importantes para evitar aglomeração. Os quiosques terão permissão para funcionar durante a virada do ano, mas estão proibidos de fazer os famosos 'cercadinhos' na areia, ou no calçadão. "Não vamos privatizar o espaço público", disse o prefeito Eduardo Paes durante coletiva sobre a virada do ano, na manhã desta sexta-feira, no Centro de Operações Rio.

As mesas dos quiosques poderão funcionar normalmente, mas sem o esquema de festas privadas, em que há venda de ingressos e a estrutura do quiosque se expande para o espaço público. "Quiosques vão poder funcionar normalmente, mas não será tolerado o cercamento do espaço público. Em hipótese alguma teremos cercadinho em areia, em calçada. Essa fiscalização vai ser feita. Mas a gestão do espaço interno , movimentação de pessoas, será responsabilidade do quiosque.", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Os barraqueiros de praia poderão montar a estrutura fixa, mas terão que a carga e descarga de mercadorias só será permitida durante a manhã do dia 31. "Queremos prevenir a estocagem de produtos proibidos na areia, como garrafas de vidro", disse o secretário. Os vendedores ambulantes poderão trabalhar normalmente, desde que cadastrados.

O espetáculo tão aguardado dos fogos terá 16 minutos. Serão 14 toneladas de fogos de artifício, espalhados pelas balsas que ficarão no mar. Copacabana não viverá, desta vez, os shows marcantes que anunciam a virada, mas não faltará música. DJ Mam fará uma apresentação de forma remota: sem palco, ele estará em um espaço reservado, que terá transmissão vivo pela internet, nos canais da Riotur e da Prefeitura. O DJ fará a trilha sonora da virada das 20h às 1h, e 25 torres de som serão espalhadas pela orla, que tocarão gêneros bem nacionais, da bossa nova ao funk, passando pelo samba e pelo choro. As torres de som terão painéis de seis artistas plásticos convidados.

Copacabana: bloqueio total a partir das 22h

Ônibus deixarão de circular a partir das 20h em Copacabana; visitantes de carro estarão proibidos a partir das 19h. Ao todo, 28 pontos de bloqueio farão a triagem. Moradores, hóspedes e trabalhadores com comprovante de residência ou trabalho poderão acessar até 22h. O estacionamento será proibido ainda na noite do dia 30.

"Não tentem se deslocar pela cidade, principalmente em direção a Copacabana. Você pode entrar na vibe musical pelos canais da Riotur, mas peço que não se desloquem. Não vão conseguir estacionar o carro e não terão acesso a transporte", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Fogos do Recreio até a Penha

Além de Copacabana, haverá queima de fogos em outros dez pontos da cidade: Igreja da Penha, Praia da Bica (Ilha do Governador), Piscinão de Ramos, Praia do Flamengo, Praia de Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio, Parque de Madureira, Moça Bonita (Bangu), e Praia de Sepetiba. Serão mais de 15 toneladas de fogos de artifício.



O acesso à cidade do Rio será vetado para ônibus fretados. Os bloqueios serão nas principais vias de entrada, como como o Trevo das Missões, Trevo das Margaridas e Avenida Brasil.

"Faremos de tudo para desestimular o deslocamento e a aglomeração. Imaginamos que com dez pontos espalhados, pessoas possam ter pontos próximos a suas casas para observar a queima de fogos. A celebração de Copacabana tem impacto visual, sai em todas as televisões do mundo. Temos que manter. Mas nosso objetivo não é aglomerar", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Cerca de 2,3 mil agentes da Guarda Municipal e 5 mil garis atuarão durante o Réveillon na cidade.