Polícia prende em flagrante dois homens apontados como integrantes do bando do 'Zinho' - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Polícia prende em flagrante dois homens apontados como integrantes do bando do 'Zinho'Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 23/12/2021 21:48

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, dois homens suspeitos de fazer parte do bando do "Zinho", milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Hudson da Costa Ferreira, 33 anos, o "DG", e Luiz Sergio Reis da Silva, 53, o "Peixão", foram encontrados em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Com eles, a polícia encontrou um caderno de anotações contábeis do grupo criminoso.

O grupo paramilitar estava extorquindo moradores, comerciantes e motoristas de Guaratiba. Nas investigações feitas pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE), a Polícia Civil descobriu que "Boquinha", "Jefinho", "DG" e "Peixão" fazem parte da milícia do local.



Os policiais encontraram os suspeitos perto da comunidade na Estrada Dom João VI. Eles estavam em um carro usado pelo grupo paramilitar. A Draco informa que todos aqueles que participam da milícia serão responsabilizados.