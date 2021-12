Homem é detido após furtar carne em Niterói - Foto: Divulgação / Operação Segurança Presente

Homem é detido após furtar carne em NiteróiFoto: Divulgação / Operação Segurança Presente

Publicado 23/12/2021 17:59

Rio - Um homem foi detido, nesta quarta-feira, após suspeita de furto de carne em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Quando foi abordado pelos agentes da Operação Segurança Presente, o suspeito não tinha a nota fiscal das carnes e não soube explicar a origem delas. A identidade dele não foi divulgada.

Agentes do programa abordaram o homem após uma pessoa informar que o viu com uma atitude suspeita na Rua Central, em Itaipu. Assim que foram falar com o suspeito, os policiais entraram em contato com o supermercado em que as carnes teriam sido compradas. O gerente da loja afirmou que os produtos foram furtados e disponibilizou as imagens de segurança do circuito interno durante o momento do crime.

Ele foi levado para a 81ª DP (Itaipu) para prestar depoimento.