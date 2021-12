Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 23/12/2021 17:42

Rio - Dois homens morreram, na noite desta quarta-feira, após troca de tiros com PMs em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Com os dois, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre 31, munições, um carregador de pistola, 170 pinos de cocaína, 87 trouxinhas de maconha e 16 pedras de crack. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na Rua Paula Lemos, no Mutuá, quando viram os homens armados. Após o confronto, os suspeitos fugiram para a Rua Ernesto França, onde houve uma outra troca de tiros.

Os suspeitos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).