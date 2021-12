O saldo da campanha de Natal da Operação Segurança Presente e RioSolidario foi positivo - Divulgação

Publicado 23/12/2021 17:53

Rio - O saldo da campanha de Natal da Operação Segurança Presente, em parceria com o RioSolidario, foi positivo e fará o dia 25 de dezembro de muitas crianças ainda mais feliz. A iniciativa chegou ao fim com mais de 1.509 brinquedos e 314 alimentos não-perecíveis arrecadados. O material foi distribuído para instituições cadastradas na rede do RioSolidario e parceiras da Operação Segurança Presente e do programa 'RJ para Todos'.

Para a coordenadora do Serviço Social dos programas da Secretaria de governo, Gilvania Coutinho, a doação é muito importante para ajudar as famílias nessa data tão especial, principalmente após no período de pandemia e de dificuldade econômica para muitos.

"A parceria com o RioSolidario foi essencial para trazer alegria para as crianças que não podem ter um brinquedo no Natal. Além disso, estamos doando alimentos não-perecíveis para quem precisa. Essa época do ano é muito especial e ajudar quem precisa é maravilhoso", afirmou Gilvania Coutinho.

As doações foram recebidas nas bases do Segurança Presente e na sede do RioSolidario, em Laranjeiras, e terminaram no dia 19 de dezembro.