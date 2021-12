Preparativos para a festa da virada em Copacabana ganham forma nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/12/2021 16:16

Rio - A poucos dias do réveillon, praia de Copacabana tem ornamentação montada para a queima de fogos e contagem regressiva para 2022. A comemoração será reduzida para evitar aglomeração , mas contará com música na orla, quiosques abertos e espetáculo de fogos que terá duração de 16 minutos. Não haverá palco, o "show" será remoto, transmitido via internet pelos canais da Riotur e prefeitura.

DJ Mam foi o convidado para comandar a virada, com trilha sonora que inclui diferente gêneros, como bossa nova, funk, samba e também o choro. As torres de som terão painéis de seis artistas plásticos convidados. A comemoração será maior que a de 2020, mas ainda não se compara a de 2019, que contou com show de diversos artitas nacionais, além de festas privadas em quiosques na praia.

A festa da virada, contudo, não é bem recebida por parte da população e representantes do governo , que acham arriscado fazer a comemoração quando o estado ainda tem mais de 1 mil casos novos de covid-19, tenta controlar o surto de influenza A e a proliferação da variante ômicrom, que tem feito muitos países, entre eles os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, a adotarem novas medidas de prevenção ao coronavírus.