Foram apreendidas grande quantidade de de drogas e uma carga de ração roubada - Divulgação

Publicado 23/12/2021 15:22 | Atualizado 23/12/2021 15:24

Rio - Policiais militares prenderam, nesta quarta-feira (23), um homem foragido da Justiça em Barros Filho, Zona Norte do Rio. Durante a abordagem do suspeito foram encontradas grande quantidade de drogas e uma carga de ração de cachorro roubada.

De acordo com militares do 41º BPM (Irajá), a equipe fazia um patrulhamento pela Estrada Almirante Santiago Dantas para coibir o roubo de cargas na região. No local, avistaram um homem com atitude suspeita que, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir e acabou preso.

Aos policiais, o suspeito informou que era evadido do sistema penitenciário. Durante a abordagem, foram encontradas grande quantidade de drogas e uma carga de ração roubada. O preso e o material apreendido foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.