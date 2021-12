Rio de Janeiro

Operação da PM que terminou com policial e milicianos mortos deixou sete presos em Seropédica e Santa Cruz

Militares teriam interrompido uma reunião entre milicianos do bonde do Zinho com mototaxistas no Canto do Rio. Após intenso confronto, 23 pessoas foram conduzidas para a DHBF

Publicado há 3 horas