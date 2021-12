Dia com tempo fechado e pouca chuva na Praia de Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 23/12/2021 18:21

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o Rio retornou ao estágio de normalidade às 17h30 desta quinta-feira. Nas próximas horas, há a previsão de chuva fraca no município.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva fraca se deslocam em direção ao Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade.

Durante a madrugada, a chuva atingiu pontos diferentes da cidade, como Santa Teresa, no Centro, Piedade, na Zona Norte, e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os bairros com os maiores registros de chuva nas últimas 24h foram Copacabana e Urca, na Zona Sul. Também choveu forte no morro do Vidigal, onde quatro sirenes foram acionadas às 3h30. Às 4h30, com a diminuição do volume das chuvas, elas foram desmobilizadas.