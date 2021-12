Chuva na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador. Foto de 01/11/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/12/2021 07:23 | Atualizado 23/12/2021 07:40

Rio - A forte pancada de chuva que chegou ao Rio no início da noite de quarta-feira (22) atravessou a madrugada desta quinta (23), e a expectativa é de mais temporal ao longo do dia. A capital fluminense, antes em estágio de mobilização, avançou para o estágio de atenção, o terceiro na escala de cinco, normalmente acionado quando já há impacto na cidade. Segundo o Centro de Operações Rio, até o momento houve pelo menos 44 ocorrências, como bolsões d'água e queda de árvore.

O Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, prevê que o deslocamento de uma frente fria deixa o céu encoberto a nublado nesta quinta. Imagens de radar do Sumaré indicam a possibilidade de chuva forte na manhã.

ATUALIZAÇÃO DO TEMPO: De acordo com o @AlertaRio, núcleos de chuva se afastam da Zona Sul em direção à Baía de Guanabara e oceano.



Núcleos de chuva fraca/moderada atuam na Zona Norte. Previsão de chuva fraca a moderada nos próximos 30 minutos.#temporj pic.twitter.com/BQ8MN9PsJ1 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 23, 2021

Durante a madrugada, a chuva atingiu pontos diferentes da cidade, como Santa Teresa, no Centro, Piedade, na Zona Norte, e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os bairros com os maiores registros de chuva nas últimas 24h foram Copacabana e Urca, na Zona Sul. Também choveu forte no morro do Vidigal, onde quatro sirenes foram acionadas às 3h30. Às 4h30, com a diminuição do volume das chuvas, elas foram desmobilizadas.

Pelo menos 44 ocorrências de bolsões d'água e queda de árvore foram registradas pelo Centro de Operações Rio. Ainda há pelo menos três bolsões ainda não solucionados: na Rua General Olímpio Mourão Filho, em São Conrado; na Avenida Engenheiro Souza FIlho, em Jacarepaguá; e na Rua Humaitá, na altura da Rua Fonte da Saudade, no Humaitá.

ATUALIZAÇÃO CENTRO | VIA LIBERADA após escoamento de bolsão d'água ocupar trecho da Rua Santana, na altura da Rua Frei Caneca. #centro https://t.co/tpIax9ijVf — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 23, 2021

Madrugada e manhã de acidentes

A manhã de quinta-feira (23) registra vários acidentes de trânsito pelas vias do Rio. Na Avenida Ayrton Senna, sentido orla, um acidente com carro ocupa uma faixa da pista central na altura do Via Parque. Na Avenida Presidente Vargas, no Centro, sentido Francisco Bicalho, um grave acidente com dois carros ocupa uma faixa da pista central. Um dos veículos ficou destruídos.

Na Avenida Alfred Agache, também no Centro, sentido Aterro, uma colisão de carros interdita metade da pista na altura do III Comar.