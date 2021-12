Bolsão de água em Jacarepaguá - Foto: Reprodução / COR

Publicado 22/12/2021 21:52

Rio - A chuva da noite desta quarta-feira provocou bolsões em diversos pontos do Rio. Na estação da Marambaia, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Zona Oeste, houve registro de rajada de vento moderado, com 46,8 km/h . Por causa dos núcleos de chuva que atuam na região, o município está em estágio de mobilização desde às 18h10

Em Jacarepaguá, na Zona Oeste, a Avenida Engenheiro Souza Filho ficou parcialmente interditada por causa de um bolsão de água. Equipes da Prefeitura do Rio foram acionadas para ajudar com o escoamento da água. Em Ipanema, na Zona Sul, uma faixa da rua Vinícius de Moraes foi ocupada por causa de um alagamento. A Comlurb foi acionada. Às 20h12, o trânsito na região estava intenso.

Na Taquara, na Zona Oeste, o Centro de Operações Rio (COR) registrou a queda de uma árvore sobre a fiação da Travessa Poloni, na altura com a Rua Luís Bruno de Oliveira. Por causa do incidente, a rua ficou interditada. Equipes da Light e da Comlurb foram acionadas. O trânsito na região está sem retenções.

Entre às 19h30 e 19h45, o COR registrou chuva forte em Copacabana e no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Na Urca, no Alto da Boa Vista, na Rocinha, no Vidigal e em Jacarepaguá, houve o registro de chuva moderada.