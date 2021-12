Por conta do ocorrido, Piedade e bairros da região tiveram seu abastecimento de água interrompido - Divulgação

Publicado 22/12/2021 20:42 | Atualizado 22/12/2021 21:54

Rio - Uma tubulação de água em Piedade, na Zona Norte do Rio, foi rompida na manhã de terça-feira, durante a atuação de funcionários da Naturgy, próximo da estação de trem. O rompimento causou um grande chafariz na rua, e a concessionária Águas do Rio concluiu o reparo na tarde desta quarta-feira.

Os canos foram comprometidos durante a realização de obras de renovação da sua rede de gás da Naturgy. Em nota, a companhia informou que os funcionários atingiram a rede de água acidentalmente, mas que imediatamente, comunicaram o caso ao Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

"A Naturgy esclarece que, durante a realização de obras de renovação da sua rede de gás, atingiu acidentalmente a rede de água próxima à estação de trem de Piedade. Imediatamente a empresa comunicou a avaria ao Centro de Operações da Prefeitura, que acionou a concessionária de água para realizar o reparo necessário", diz a nota.

Vídeos mostram um grande jato de água na Rua Assis Carneiro, que chegava a atingir a fiação elétrica.

Por conta do ocorrido, Piedade e bairros da região tiveram seu abastecimento de água interrompido. A Águas do Rio informou que já concluiu o trabalho no reparo da rede de água atingida acidentalmente por uma obra de terceiro, próximo à estação de trem de Piedade.

A concessionária ainda garantiu que a previsão é que o abastecimento de água para os moradores da região seja retomado gradativamente em até 24h.