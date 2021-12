A Operação Verão da Lei Seca começa nesta quarta-feira e terá continuidade até março de 2022 - Divulgação

A Operação Verão da Lei Seca começa nesta quarta-feira e terá continuidade até março de 2022Divulgação

Publicado 22/12/2021 19:54

Rio - A partir desta quarta-feira, a 'Operação Verão' da Operação Lei Seca começa a valer com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras. As ações serão realizadas em toda a Região Metropolitana e interior do estado e vão durar até o fim da estação, em março.

O balanço de 2021 registra 19.137 casos de alcoolemia até o momento. Em 2020, 3.715 motoristas alcoolizados foram flagrados, mesmo com a suspensão da blitz por quase sete meses durante a pandemia. Em 2019, 13.119 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool.

Na última edição da 'Operação Verão', que aconteceu de 21 de dezembro a 19 de março deste ano, foram realizadas 682 ações e abordados 19.910 motoristas. Destes, 1.868 apresentavam sinais de embriaguez, o que representa 9,3% do total de abordagens.

"Durante a Operação Verão, vamos reforçar as ações para que a população entenda que misturar bebida alcoólica e direção é perigoso a qualquer hora do dia", explica o coordenador operacional da Operação Lei Seca, major Arthur.

Durante toda estação, as ações educativas nas áreas de lazer e praias também serão intensificadas para alertar a população sobre os riscos de dirigir depois de beber bebida alcoólica. As blitzes noturnas continuarão acontecendo normalmente.

"Eu acho muito importante o trabalho da Lei Seca porque pega pessoas irresponsáveis que podem causar acidentes na rua. Hoje eu fiz o teste do bafômetro e adorei o trabalho deles, foram super simpáticos. Esta ação é extremamente importante", comenta a estudante de Arquitetura e Urbanismo, Isabele Borges, de 18 anos.

A Operação Lei Seca vai intensificar as ações de educação e fiscalização em todo o estado durante o período de festas de fim de ano. De 23 de dezembro a 2 de janeiro, estão previstas 85 ações de fiscalização diurnas e noturnas.

Desde a retomada das blitzes de fiscalização, em outubro de 2020, o percentual de motoristas flagrados com sinais de alcoolemia triplicou. Antes da suspensão da fiscalização por conta da pandemia da Covid-19, em março, a média era de 4,5% e atualmente é de 13,5%. Em alguns locais, os casos de alcoolemia chegam a 47% entre os abordados.

Além do parceiro Detran-RJ, a blitz que abriu a 'Operação Verão' na Barra da Tijuca contou com o apoio da Operação Barra Presente, do 31º BPM e do Gabinete de Segurança Institucional do governo do estado, com o uso de drones.