Parte do material apreendido durante a ação - REPRODUÇÃO

Publicado 22/12/2021 21:49 | Atualizado 22/12/2021 22:46

Rio - O policial militar Devid de Souza Matos, 42 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (22), em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, o PM foi atingido durante uma operação do 24° BPM (Queimados) para desarticular uma quadrilha de milicianos na localidade Canto do Rio.

Ainda segundo a PM, os criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Devid foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, porém não resistiu. Um miliciano foi atingido e também foi a óbito. O nome dele não foi divulgado.

Uma parte do grupo tentou fugir e foi detida por equipes do 27° BPM (Santa Cruz) no bairro dos Jesuítas. Ao todo, 19 pessoas foram presas e três fuzis, uma pistola, nove carros, diversos equipamentos, carregadores, roupas táticas e coletes balísticos foram apreendidos.

Devid Matos estava na PM desde setembro de 2011 e deixa a esposa. "A corporação está dando todo o apoio à família e ainda não há informações sobre o sepultamento", informou a polícia em nota.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para perícia e investiga o caso.