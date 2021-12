Representantes da PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, do Ministério Público e da Secretaria de Ordem Pública participaram do encontro - Divulgação

Representantes da PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, do Ministério Público e da Secretaria de Ordem Pública participaram do encontroDivulgação

Publicado 23/12/2021 13:28 | Atualizado 23/12/2021 13:31

Rio - Na manhã desta quinta-feira, uma reunião de integração entre o comando da Polícia Militar e outros representantes do poder público alinhou os 'Termos de Ajuste de Conduta', vigentes desde 2018, referentes às ações durante a 'Operação Verão 2022'. O convite para o encontro partiu do secretário de Estado de PM, o coronel Henrique Pires.

Participaram do debate no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, membros do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, do Ministério Público, da Secretaria de Ordem Pública e da Secretaria de Estado de Polícia Civil. A própria secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Laura Carneiro também esteve presente.



O cerne do encontro foi o debate sobre a organização de ações conjuntas de fiscalização e abordagens aos transportes coletivos nos dias de sol forte e praias lotadas. Temas como ordenamento urbano, controle de ambulantes, estacionamentos irregulares, movimentação nos pontos finais de ônibus, auxílio a menores e adolescentes e a segurança jurídica e administrativa dos agentes públicos durante as ações estiveram em pauta.



Como destacou o Coordenador Geral de Segurança Pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, Dr. Reinaldo Lomba, "A manutenção do Rio de Janeiro como destino turístico depende deste trabalho em conjunto".



Todo o alinhamento estratégico está sendo previamente definido para que a sensação de segurança da população esteja aparente durante os momentos de lazer e grande fluxo de banhistas nas já tradicionais praias da orla carioca até o fim da estação, em março.