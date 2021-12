Defesa Civil Estadual envia material de ajuda humanitária - Foto: Divulgação / Defesa Civil Estadual

Publicado 23/12/2021 21:19

Rio - A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros do Rio entregaram, nesta quinta-feira, um material de ajuda humanitária para Rio Claro, que declarou Situação de Emergência por causa da forte chuva. Foram entregues 1,5 mil litros de água, 300 colchões e 300 kits dormitórios.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil monitora as condições do tempo em todo o estado, além de enviar alertas para as regiões de risco. Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24h foram registrados nas estações em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro com 80,8 mm e 76,8 mm respectivamente. As rajadas de vento atingiram 74,5 km/h na estação Rio Claro (INMET) e 69,8km/h na estação Valença (INMET).



Até 23 horas desta quinta-feira, todo estado está sujeito a pancadas de chuva moderadas a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.