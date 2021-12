Quatro pessoas foram presas durante a Operação Toda vida importa, deflagrada pela Delegacia de Piraí (88ª DP) - Divulgação

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Toda vida importa, deflagrada pela Delegacia de Piraí (88ª DP) Divulgação

Publicado 23/12/2021 13:08 | Atualizado 23/12/2021 15:56

Rio - Policiais da 88ª DP (Piraí), com o apoio da Polícia Militar, realizaram, na manhã desta quinta-feira, uma operação para prevenir possíveis homicídios na guerra entre traficantes de facções rivais que atuam em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Quatro pessoas foram presas na ação. Um dos suspeitos chegou a tentar provocar um incêndio para evitar sua captura.



De acordo com a Polícia Civil, a operação batizada de 'Toda vida importa', faz parte de uma força-tarefa da instituição para combater crimes violentos praticados por traficantes de drogas das facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).



O setor de inteligência da distrital apurou que integrantes de uma das organizações criminosas estava planejando matar rivais durante as festas de fim de ano, além de atentar contra a vida de usuários de drogas que estavam devendo ao grupo.



Durante as investigações, agentes da 88ª DP descobriram que uma célula do CV estava intimidando moradores do bairro Calbocácio, e cometendo roubos na região para cobrar dívidas de usuários de drogas. Segundo a polícia, uma vítima chegou a ser agredida, teve sua motocicleta roubada e foi coagida a não ir até a delegacia registrar o acontecido.



Para os policiais, o principal objetivo da operação foi evitar uma guerra entre traficantes rivais em Barra do Piraí durante as festividades do Natal e Ano Novo.



Prisões e apreensões



A ação visava cumprir cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, e contou com o efetivo de 25 policiais. Quatro pessoas foram presas, e foram apreendidos 69 tabletes de maconha, 15 pinos de cocaína e R$ 1.259.



Para tentar não ser preso, um dos suspeitos, ao perceber que policiais estavam no portão de sua casa, ateou fogo em um carregamento de lança-perfume. A fumaça causou intoxicação no criminoso que caiu no chão e foi salvo pelos agentes que arrombaram as portas. No imóvel havia drogas e munição de arma de fogo.