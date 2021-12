A banda da Guarda Municipal vai apresentar grandes clássicos das festas de final de ano - Divulgação / Elielson de Souza Rocha

Publicado 23/12/2021 12:08 | Atualizado 23/12/2021 12:09

Rio - A banda sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) fará duas apresentações para as comemorações de final de ano. A primeira acontecerá nesta quinta-feira, 23, às 15h, no Jardim do Méier, que fica ao lado do Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte. A segunda, no mesmo local, será na próxima quinta-feira, 30, às 15h30.

As apresentações fazem parte das ações do programa Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), criado com o objetivo de reduzir os chamados “crimes de oportunidade”, aqueles nos quais o crimonoso já conhece a região e planeja furtos e assaltos a pedestres. Assim, a iniciativa prevê uma maior interação entre a GM-Rio, a Seop e a população do Méier, que foi o primeiro bairro a receber a iniciativa.



Entre as músicas selecionadas pela banda, é possível destacar os clássicos “Então é Natal”, de Simone; “Jingle Bell Rock”, de Bobby Helms; “Heal the World”, do Michael Jackson; “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong e “Adeste Fideles”, de Nat King Cole.