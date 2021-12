Pfizer diz à Secretaria de Saúde do Rio que já vendeu vacinas para crianças ao governo federal - AFP PHOTO / DOMINICK REUTER

Pfizer diz à Secretaria de Saúde do Rio que já vendeu vacinas para crianças ao governo federalAFP PHOTO / DOMINICK REUTER

Publicado 22/12/2021 20:16 | Atualizado 22/12/2021 20:18

Rio - A Pfizer respondeu a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, que solicitou doses para a imunização contra a Covid-19 de cerca de 500 mil crianças entre 5 e 11 anos. Segundo a empresa, a venda para o município não será possível, pois ela já foi feita para o Governo Federal. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

A empresa informou ao secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que fechou três contratos de fornecimento com o governo brasileiro, sendo o último deles assinado no dia 29 de novembro de 2021, que prevê a entrega de 100 milhões de doses para o Brasil em 2022. Com isso, a Pfizer explicou que não é possível realizar uma negociação de fornecimento em nível municipal.

Já a Prefeitura acredita que a vacina ficará disponível à população por meio do Programa Nacional de Imunização.

Na última terça-feira (21), o prefeito Eduardo Paes informou através do Twitter que havia determinado a compra dos imunizantes para as crianças diante do impasse criado por Jair Bolsonaro para a aquisição das doses.