Material apreendido por agentes em NiteróiFoto: Reprodução / Segurança Presente

Publicado 22/12/2021 19:10 | Atualizado 22/12/2021 19:29

Rio - Cinco homens foram presos em flagrante, nesta quarta-feira, pelo furto de R$ 10 mil em produtos em uma loja em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Os agentes do Segurança Presente recuperaram cinco celulares, três bolsas com cobertura de detector de metal, dois desacopladores de dispositivo de alarme e dinheiro em espécie. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Os agentes estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre o furto. Quando chegaram no local, os criminosos estavam fugindo em um carro, no em direção à Várzea das Moças. Com a ajuda do 12º BPM (Niterói), as equipes conseguiram prender os suspeitos. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).