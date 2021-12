servidor move ação contra Bolsonaro e Queiroga por ameaça à Anvisa - Reprodução Instagram

Publicado 22/12/2021 18:47 | Atualizado 22/12/2021 19:04

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estão sendo processados por um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro por causa das ameaças feitas à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ação poular foi movida por João Vitor Pires Nascimento, de 23 anos, que é assessor especial da Secretaria Municipal de Educação, comandada por Renan Ferreirinha (PSB). As informações foram reveladas pelo Metrópoles.

O processo corre na Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF). No documento, os advogados pedem a condenação dos réus em forma de ressacimento financeiro, com recursos próprios, aos cofres públicos, além de R$ 500 mil de multa diária em caso de descumprimento das determinações da Justiça.

De acordo com o funcionário público, a ação foi motivada após Bolsonaro ameçar, durante transmissão nas redes socias, divulgar o nome dos técnicos da Anvisa que aprovaram a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Posteriormente, Queiroga se pronunciou sobre o caso e defendeu o posicionamento do presidente.

"Eu movi por conta da exposição que estão fazendo e consequentemente o perigo à vida com base nas ameaças, e também o dano aos cofres públicos que serão gerados caso esses profissionais precisem de proteção do Estado", declarou João em entrevista ao portal.