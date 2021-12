Após uma vistória, a equipe do Corpo de Bombeiro interditou a festa de virada de ano da Ilha da Gigoia - Divulgação

Publicado 22/12/2021 18:29

Rio - O Corpo de Bombeiros interditou, na tarde de terça-feira, a festa de Réveillon 'Sunset Marapendi' para 2000 pessoas na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agendado para o dia 31 de dezembro, o evento não cumpriu as exigências mínimas de segurança exigidas pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

"O Corpo de Bombeiros RJ segue na missão de salvar vidas. Estamos fazendo a nossa parte, reforçando as ações de fiscalização nesta época do ano em todo o estado. O responsável legal por festas e eventos deve fazer a sua parte e se regularizar para promover a segurança do público. É uma responsabilidade compartilhada, no entanto, estamos agindo na prevenção e preservando vida", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



A corporação notificou a Polícia Militar, a Policia Civil, o Ministério Público e a Prefeitura do Rio.Em meioaoenfrentamento da pandemia de influenza e do temor da variante ômicron, a Cidade Maravilhosa terá uma virada de ano mais 'simples'. Após o cancelamento da festa, como medida de prevenção a transmissão de covid-19,o prefeito EduardoPaes e o governador Cláudio Castro definiram um plano para evitaraglomerações. A cidadeterá queima de fogos em dez pontos, inclusive na Praia de Copacabana, mas sem shows ao vivo.