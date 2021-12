Rio entra em estágio de mobilização - Foto: Reprodução / COR

Rio entra em estágio de mobilizaçãoFoto: Reprodução / COR

Publicado 22/12/2021 18:31

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou, nesta quarta-feira, que o município entrou em estágio de mobilização às 18h10. O Sistema Alerta Rio prevê pancadas de chuva moderadas a fortes nas próximas horas, principalmente na Zona Oeste da cidade.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se formaram na Região Metropolitana perto de Itaguaí e de Seropédica, na Baixada Fluminense. Esses núcleos podem atingir os bairros da Zona Oeste do Rio, como Santa Cruz e Sepetiba.

TEMPO AGORA - 18h21 | Segundo o @AlertaRio, os núcleos de chuva ganharam intensidade e se deslocam de forma rápida. No momento, atuam em Sepetiba, Guaratiba, Santa Cruz e Grota Funda. Previsão de chuva moderada a forte nos próximos 30 minutos na Zona Oeste.#temporj pic.twitter.com/ujwUUrWljS — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 22, 2021

"Os acumulados mais significativos de chuva estão entre o fim da noite de quarta e madrugada desta quinta-feira, quando podem ocorrer pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes", explica a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.



Embora o verão tenha começado com muito sol e calor, do jeito que cariocas e turistas gostam, a previsão é de mais chuva na semana de Natal. Na quinta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte no período da madrugada e manhã.