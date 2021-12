Polêmica envolvendo decisão do Comitê Científico pode sofrer alterações até março de 2022 - Magaiver Fernandes/Divulgação LIGA-RJ

Publicado 22/12/2021 15:57

Rio - Após o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) afirmar que o carnaval carioca seguirá sem restrições, o prefeito Eduardo Paes esclareceu, pelas redes sociais, que a decisão do comitê foi feita a partir da análise atual da cidade, mas que pode ser alterada já que a festa só acontecerá em março. "A manifestação do Comitê diz respeito ao momento atual. Faltam 2 meses e meio para o Carnaval", concluiu. No Twitter, Paes resolveu fazer um esclarecimento, afirmando que a festa será feita de acordo com o cenário do Rio na data da sua realização, e que cada comemoração - seja na rua, ou na Sapucaí - será avaliada separadamente. "E, como já disse, vamos ter q diferenciar as diferentes formas de celebração. A Sapucaí permite controles. Na rua é mais difícil", explicou o prefeito.