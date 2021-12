A dez dias do Réveillon, Comitê Científico do Rio mantém medidas de restrição já adotadas - Rui Porto Filho / Divulgação

Publicado 21/12/2021 14:18 | Atualizado 21/12/2021 14:44

Rio - Faltando apenas 10 dias para o Réveillon, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio ratificou, em reunião realizada nesta segunda-feira (20), que todas as medidas sanitárias já adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sejam mantidas, apesar da confirmação de um caso da variante Ômicron. O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) também definiu que, diante do panorama epidemiológico atual, não há necessidade da SMS estabelecer nenhuma restrição à realização do carnaval carioca, neste momento.

Os membros do comitê se reuniram durante cinco horas no 19º encontro dos integrantes do CEEC, e entre os assuntos estava a presença de um caso de covid-19, genotipado com a variante de preocupação Ômicron. Essa foi a última reunião de 2021.

"A SMS anunciou ao CEEC um caso. (...) Trata-se de um caso importado, vindo dos Estados Unidos da América. Essa pessoa foi identificada prontamente pela rede sentinela de vigilância, concluiu duas doses de vacinação em abril e não havia tomado Dose de Reforço, permanece em isolamento com sintomas leves", diz o documento.

Para os especialistas, diante da situação do caso apresentado pela SMS, as medidas sanitárias já adotadas pela Prefeitura do Rio seguem ratificadas. Segundo eles, o cenário epidemiológico da cidade é favorável, já que a cobertura vacinal atual da população está em 80% e há uma baixa no número de casos de infectados pelo vírus e de internações.

Diante das evidências científicas disponíveis, o CEEC também avaliou que não há necessidade de nenhuma restrição à realização do carnaval no Rio.

"O CEEC fundamentado no cenário epidemiológico favorável, (número de casos, número de casos internados, % de positividade de testes) com 80% de cobertura vacinal atual, na análise dos dados de todos os eventos com aglomeração no país e no Rio de Janeiro, e sustentado pelas evidências científicas disponíveis, recomenda a SMS que não estabeleça, nesse momento, nenhuma restrição à realização do Carnaval Carioca", analisaram os especialistas.

A 19ª reunião foi a última realizada pelo comitê neste ano, e os especialistas que compõe o CEEC reafirmaram sua posição sobre as recomendações anteriores. O próximo encontro está agendado para janeiro de 2022.

"Diante do cenário epidemiológico favorável na Cidade do Rio de Janeiro, o CEEC ratifica as recomendações anteriores relativas às etapas do Plano de enfrentamento à Covid-19 e as medidas até aqui adotadas pela SMS".

O comitê ainda reforçou a solicitação da comprovação de vacinação, medida já regulamentada pela Prefeitura do Rio. O grupo também pede que o comprovante seja exigido para entrar em solo brasileiro, como determinado pelo Superior Tribunal Federal (STF).