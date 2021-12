CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 22/12/2021 00:00

Rio - Sair para bares, boates e curtir a noitada nem sempre são sinônimos de encontrar um grande amor. Aliás, grande parte de quem gosta da vida noturna nem pensa em engatar um relacionamento amoroso.

No passado, o namoro digital era frequentemente utilizado por pessoas mais tímidas, entretanto, hoje qualquer celular dispõe de câmera, mensagens de voz e muitos outros atrativos para a pessoa mostrar a melhor versão de si. Com isso, o público de online dating cresceu rapidamente!



Só que, por essa facilidade, muitas mulheres se viram lidando com homens imaturos, que não agregavam em nada no relacionamento. Esse movimento fez com que o Relacionamento Sugar tivesse um aumento exponencial, por ter como principal característica um homem maduro, bem-sucedido e generoso para se relacionar com uma mulher que ama se cuidar e oferecer o melhor de si, fazendo com que o relacionamento dê certo.

O relacionamento Sugar já apareceu em novelas, cinema e é um assunto que constantemente está nos trending topics e, com isso, a plataforma especialista em relacionamentos com homens bem-sucedidos, que chegou ao Brasil em 2015, o MeuPatrocínio, ganhou ainda mais adeptos.



"Trata-se de um relacionamento transparente, entre homens bem-sucedidos e mulheres que gostam de se cuidar, onde não há aqueles ‘joguinhos’ comuns em namoros tradicionais. A transparência é uma das matrizes do relacionamento sugar", explica Fernanda Rizzi, porta-voz da plataforma pioneira nesse conceito no Brasil. Caio Bittencourt, diretor de comunicação do MeuPatrocínio, complementa: "Sobre as

nuances de cada um, o Sugar Daddy deve ser um homem disposto a prover a melhor experiência de vida para sua Sugar Baby, não só a nível pessoal, como viagens, bons restaurantes e momentos incríveis, mas também ajudá-la no seu crescimento profissional, se for do desejo dela.



Por sua vez, a Sugar Baby é educada, inteligente e está sempre disposta a ajudar o relacionamento a ser leve, sincero, contribuindo também para o bem-estar do seu Sugar Daddy e tornando toda a experiência entre eles única. Ou seja, um relacionamento de cinema, quem não quer? Achar um par no conforto da sua casa? Sim!



Atualmente, o MeuPatrocínio ultrapassa 3 milhões de usuários: as pessoas cadastradas querem conversar com pessoas que tenham a ver com seu estilo, que desejam a mesma qualidade de vida e, claro, quem sabe desse bate-papo surgir uma grande história romântica?



O melhor de tudo é estar no conforto de sua casa, onde o mundo cibernético permite que o casal converse sobre tudo e, de quebra, avalie principalmente suas afinidades antes de dar um próximo passo. Para Fernanda, um grande diferencial da plataforma é a segurança e a chance de encontrar pessoas bem-sucedidas em todo o Brasil.

"Me sinto muito segura na plataforma, sei que existe um time 24 horas por dia e 7 dias por semana para garantir que seja um ambiente saudável e incrível. Eu encontrei um dos homens mais bem afortunados do Brasil lá no MeuPatrocínio, tivemos um relacionamento incrível, algo que jamais pensei existir. A plataforma conecta pessoas que talvez nunca fossem se encontrar, até por eventualmente serem de Estados diferentes. E, nesse caso, a distância não é um problema, porque o Sugar Daddy vai adorar viajar para encontrar sua Baby ou trazê-la para perto para se conhecer pessoalmente", completa Fernanda.



Sendo assim, você já pensou em tentar procurar seu grande amor na internet? Recursos para isso há aos montes e, se você estiver com o coração disposto, as chances de terminar o ano com um grande amor (e em Paris) são imensas. Se joga!