Vacinação contra a gripe no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/12/2021 14:53 | Atualizado 22/12/2021 14:53

Rio - O estado do Rio de Janeiro teve, ao longo de todo o ano, 36 mortes por influenza e outros 362 casos confirmados do vírus. A capital do estado e outros municípios da Região Metropolitana foram classificados pelas secretarias locais com uma 'epidemia' de gripe entre o fim de novembro e o início de dezembro, mas os números absolutos de óbitos de 2021 são menores do que os de 2019. Os dados atualizados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que aponta a prevalência dos tipos H1N1, H3N2, Tipo A (não subtipado) e Influenza B.

A SES afirma que a comparação mais fiel deve ser feita entre 2021 e 2019, devido à "atipicidade" de 2020, quando houve a explosão de Síndrome Respiratória Agude Grave (SRAG) por covid-19, cujos sintomas são semelhantes aos da gripe. Em 2020, o estado do Rio registrou 47 casos e seis mortes por influenza.

O alerta da gripe foi aceso no fim de novembro, quando houve uma explosão dos casos de influenza na cidade do Rio, que se espalhou por outros municípios como Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Mas os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que o número de mortes em 2021 é menor do que 2019: há dois anos, foram 214 casos e 69 óbitos.



A diferença entre 2019 e 2021 é a prevalência atual do tipo H3N2. Este ano, foram notificados 47 casos de H3N2, e sete mortes; em 2019, foram 13 casos e duas mortes. Há dois anos, a prevalente foi a H1N1: 170 casos e 63 óbitos na época, contra 14 casos e apenas uma morte este ano.