O intenso calor aumentou a movimentação de banhistas nas praias do Rio de Janeiro - ELLAN LUSTOSA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/12/2021 13:43

Rio - Com temperatura máxima de até 38ºC nesta quarta-feira, o Rio de Janeiro tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte no fim da tarde. O estado de alerta aumenta à noite devido à previsão de tempestade, com raios e ventania. O dia começou com céu parcialmente nublado, mas o sol decidiu sair e aumentou a sensação de calor.

A partir do fim da tarde, áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano vão influenciar a mudança de tempo no município. A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As informações são do Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura com sede no Centro de Operações Rio (COR).



"Os acumulados mais significativos de chuva estão entre o fim da noite de quarta e madrugada desta quinta-feira, quando podem ocorrer pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes", explica a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.



Embora o verão tenha começado com muito sol e calor, do jeito que cariocas e turistas gostam, a previsão é de mais chuva na semana de Natal. Na quinta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte no período da madrugada e manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média e para toda a cidade, 20 mm neste dia. Segundo o Alerta Rio, devido às características de pancadas, a chuva poderá passar desse volume em alguns pontos.



Na sexta-feira, véspera de Natal, ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Indicadores preveem que chova, em média e para toda a cidade, 10 mm para toda a cidade neste dia.



No sábado, dia 25 de dezembro, e no domingo o tempo volta a ficar estável, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva. O COR informa que está à disposição da população, que poderá acompanhar em tempo real nos canais da órgão a previsão de chuva do Sistema Alerta Rio. Lá é possível encontrar orientações em casos de alagamentos, ventos fortes e chuvas com raios, entre outros.

Os comunicados são publicados no site do COR, redes sociais (@operacoesrio no Twitter, Instagram e Facebook) e no aplicativo COR.Rio.