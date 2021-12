Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/12/2021 13:30 | Atualizado 22/12/2021 14:02

Rio - O MetrôRio e a SuperVia terão horários de funcionamento especiais neste Natal. Nesta sexta-feira (24), a operação do metrô acontece normalmente, das 5h à meia-noite. No sábado, Dia de Natal (25), o esquema acontece no formato de feriado, das 7h às 23h.

Já na SuperVia, os trens da concessionária irão circular com a grade regular de sábados, com partidas extras nos ramais Japeri e Santa Cruz na Véspera de Natal. A operação nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro seguirá com os intervalos praticados nos dias úteis.

Já na linha Paquetá, a concessionária vai operar com a grade de dias úteis no dia 24 de dezembro.