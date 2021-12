As travessias acontecerão de hora em hora - Divulgação

Publicado 22/12/2021 11:34

Rio - As barcas irão operar com a grade de domingos e feriados no dia 24 de dezembro, na linha Arariboia (Niterói-Rio-Niterói). Sendo assim, as travessias acontecerão de hora em hora. Nas linhas Charitas e Cocotá, não haverá operação no dia 24 de dezembro.

Já na linha Paquetá, a concessionária vai operar com a grade de dias úteis no dia 24 de dezembro.

Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, a CCR Barcas vai operar com a grade de dias úteis no dia 24 de dezembro.