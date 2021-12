Força-tarefa do MP e da Prefeitura derruba prédio ligado à milícia, na Muzema - DIVULGAÇÃO

Rio - Agentes do Ministério Público do Rio, da Polícia Militar Ambiental e da Prefeitura do Rio fazem uma operação conjunta, nesta quarta-feira (22), para demolir um prédio residencial ligado à milícia de Rio das Pedras. A construção, localizada na Muzema, pertence ao policial militar Ronny Pessanha de Oliveira, preso em 2020 por atuar na milícia da região. A estimativa dos técnicos do MP é de que a demolição do edifício possa causar um prejuízo de até R$ 7 milhões ao grupo criminoso.

O prédio fica na Estrada do Itanhangá nº 2.220, e foi construído sem projeto aprovado pela prefeitura e sem respeitar as leis de parcelamento do solo urbano. O responsável pela construção é Ronny Pessanha, denunciado pelo Gaeco e preso durante a operação Sturm, em dezembro do ano passado. O imóvel, que já contava com vigas de sustentação para um novo andar e estava na fase final de acabamento, tem vista privilegiada para a Lagoa da Tijuca.

"Percebemos que essas construções estavam em fase final de acabamento, sem nenhum tipo de licença. São loteamentos clandestinos e absolutamente em risco. O trabalho da Secretaria de Ordem Pública, junto com as forças policiais e o MP, é preservar a vida, asfixiar o crime organizado. Além de colocar em risco as pessoas que residem nessas localidades, essas construções também servem como sustentáculo financeiro", afirma o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

No início do mês, a força-tarefa para desarticular os braços financeiros da milícia já haviam descoberto um supermercado em construção na Muzema, que também pertencia à milícia de Rio das Pedras. O imóvel tinha segundo andar, estacionamento subterrâneo e vista para a lagoa da Tijuca.

"Após quatro operações para prender milicianos e 72 denunciados desde 2019, o GAECO tem pleno conhecimento de que a construção irregular de imóveis é uma das maiores fontes de renda dessa milícia, sendo ações como a de hoje de extrema relevância para sufocá-los financeiramente", afirma a promotora de Justiça Roberta Laplace, do Gaeco.

Participam da operação, além do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CPAm), a Secretaria Municipal de Conservação e a Guarda Municipal.